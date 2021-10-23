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Общество23 октября 2021 6:50

В Екатеринбурге на выходные перекрыли Макровский мост

Рассказываем, как объехать ремонтные работы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В этом месяце Макаровский мост перекрывают каждые выходные

В этом месяце Макаровский мост перекрывают каждые выходные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рабочие снова перекрыли Макаровский мост. Движение здесь будет ограничено все выходные - с 23:00 22 октября до 05:00 25 октября.

Движение будет перекрыто по улице Челюскинцев от улицы Бориса Ельцина до Гражданской. Дорожные работы ведутся на участке в 255 метров. Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Ранее строители обещали, что уже в этом году, в октябре, по второй половине моста будет запущено автомобильное движение. В следующем году подрядчики примутся за возведение очистных сооружений, благоустройство и архитектурную подсветку моста.