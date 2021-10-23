На Урале завершили поиски пропавшего 81-летнего мужчины

Пропавшего мужчину искали волонтеры Фото: Лиза Алерт

В поселке Монетный Березовского городского округа волонтеры поискового отряда завершили поиски 81-летнего Геннадия Калистратова. Его нашли мертвым.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили в группе ВКонтакте «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал накануне, 22 октября. В ориентировке было указано, что он нуждается в медицинской помощи.

Напомним, что в Екатеринбурге волонтеры продолжают заниматься поисками 70-летней Лимберг Валентины Николаевны. Пожилая женщина пропала еще 16 октября - ушла из дома без денег и документов, пока ее муж спал. Она нуждается в медицинской помощи.