В Екатеринбурге парень обокрал комнату своего госпитализированного соседа

Хозяин, выписавшись из больницы и не найдя своих вещей, обратился в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25-летний парень обокрал комнату своего соседа по коммунальной квартире, примечательно, что хозяин жилища в это время находился в больнице. Полицейские уже выезжали на этот адрес неделю назад после избиения владельца «квадратов», он вместе со знакомым выпивал крепкие напитки, после чего застолье завершилось дракой.

- Воспользовавшись тем, что в комнате пострадавшего никого нет, сосед вошел через незапертую дверь и присвоил наиболее ценные вещи. Злоумышленник прихватил ноутбук, планшет, наушники, bluetooth-колонку, а также банковскую карту, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Хозяин, выписавшись из больницы и не найдя своих вещей, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», молодой человек, проходящий по делу, уже был судим по аналогичной статье, его поместили под стражу.