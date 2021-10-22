Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Трактору» в серии буллитов

После 22 матчей «Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку востока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга на выезде проиграл «Трактору» из соседнего Челябинска. Выявить победителя в уральском дерби удалось только в серии буллитов, встреча завершилась со счетом 4:3.

Гости открыли счет уже на шестой минуте матча, отличился Георгий Белоусов, на это хозяева ответили голом Ильи Карпухина на 14 минуте. Во второй двадцатиминутке форвард Лукаш Седлак вывел «Трактор» вперед, а через минуту Георгий Белоусов оформил дубль в ворота Романа Вилла.

В третьем периоде хоккеисты обменялись по заброшенной шайбе, у южноуральцев это сделал Никита Тертышный на 48 минуте, на это ответил Райан Спунер. В серии буллитов более удачливыми оказались челябинцы. Победную шайбу забросил Теему Пулккинен.

После 22 матчей «Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку востока, в активе команды 25 очков.