Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт22 октября 2021 20:13

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Трактору» в серии буллитов

Выявить победителя в уральском дерби в основное время не удалось
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
После 22 матчей «Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку востока

После 22 матчей «Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку востока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга на выезде проиграл «Трактору» из соседнего Челябинска. Выявить победителя в уральском дерби удалось только в серии буллитов, встреча завершилась со счетом 4:3.

Гости открыли счет уже на шестой минуте матча, отличился Георгий Белоусов, на это хозяева ответили голом Ильи Карпухина на 14 минуте. Во второй двадцатиминутке форвард Лукаш Седлак вывел «Трактор» вперед, а через минуту Георгий Белоусов оформил дубль в ворота Романа Вилла.

В третьем периоде хоккеисты обменялись по заброшенной шайбе, у южноуральцев это сделал Никита Тертышный на 48 минуте, на это ответил Райан Спунер. В серии буллитов более удачливыми оказались челябинцы. Победную шайбу забросил Теему Пулккинен.

После 22 матчей «Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку востока, в активе команды 25 очков.