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Общество22 октября 2021 19:06

В Екатеринбурге в местной торговой сети нашли опасный для человека фарш

Продукт не прошел проверку по микробиологическим показателям
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Лабораторные тесты выявили патогенную бактерию Listeria monocytogenes

Лабораторные тесты выявили патогенную бактерию Listeria monocytogenes

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге в говяжьем фарше, который производит одна из местных торговых сетей, обнаружили опасные для человека бактерии. Пробу направили в испытательную лабораторию для проведения производственного контроля качества выпускаемой продукции.

- Фарш не прошел проверку по микробиологическим показателям: лабораторные тесты выявили патогенную бактерию Listeria monocytogenes, которая при попадании в организм человека может вызвать острую токсикоинфекцию, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области уже в 11 муниципалитетах ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Режим действует в Камышловском муниципальном районе, Горноуральском и Пышминском городских округах, в Богдановиче, Сухом Логе, Ирбитском муниципальном округе и Нижнем Тагиле, Арамильском и Сысертском городских округах и в Екатеринбурге.