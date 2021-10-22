В Каменске-Уральском местный житель отдал телефонным мошенникам 1.8 миллиона

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 65-летний пенсионер отдал телефонным мошенникам 1.8 миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что 14 октября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Пострадавшему рассказали, что кто-то пытается взять кредит на имя заявителя.

- В связи с расследованием по мошенническим действиям, счета потерпевшего будут заблокированы, для этого необходимо их закрыть и перевести денежные средства на указанные банковские карты. Мужчина, ни о чем не подозревая, согласился, - сообщили в МО МВД «Каменск-Уральский».

Мужчина пришел в отделение банка, получил в кассе кредит на 600 тысяч рублей, затем отправился в другую организацию, взял там 903 тысячи, закрыл свой сберегательный счет на 345 тысяч и все деньги отправил мошенникам.

Общая сумма ущерба составила 1.8 миллиона рублей, в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».