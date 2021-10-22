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Общество22 октября 2021 17:21

Стюардесса рейса «Анталья-Екатеринбург» украла у пассажира дорогие наушники

Преступление раскрыли по горячим следам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сотрудники транспортной полиции незамедлительно начали разбираться в инциденте

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно начали разбираться в инциденте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской столице бортпроводница рейса «Анталья-Екатеринбург» украла у пассажира дорогостоящие наушники известной американской марки. Известно, что инцидент произошел вечером 21 октября. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно начали разбираться в инциденте.

- Данное происшествие действительно имело место. Но все решилось благополучно. Преступление раскрыли по горячим следам. Сейчас идут следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

Напомним, ранее в Екатеринбурге 41-летнего мужчину из аэропорта Кольцово доставили в полицию.

- Во время полета он нарушил правила поведения на борту воздушного судна, покурив в туалетной комнате, - говорится в сообщении.

Информация о нарушителе поступила в полицию днем 21 октября 2021 года. Мужчина летел из Благовещенска в Екатеринбург.