Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Футболисты клуба «Урал» провели мастер-класс для трудных подростков в рамках профилактического мероприятия. Спортсмены сыграли товарищеский матч с несовершеннолетними на тренировочной арене. Мероприятие прошло 21 октября, на него смогли попасть дети, состоящие на учете в полиции.

- Ребята смогли поиграть в футбол на профессиональной площадке и получили напутствие от футболистов. В 2021 году в Екатеринбурге наблюдается рост количества противоправных деяний, совершенных лицами, не достигших 18-летия. Поэтому сотрудниками традиционно проводятся Единые дни профилактики, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Игроки уральской команды часто участвуют в подобных мероприятиях. Например, в честь всемирного дня животных они посетили приют для собак «Хаски ЕКБ» в поселке Широкая речка. Таким образом игроки хотят привлечь внимание к проблеме питомцев, которые лишились или никогда не имели своего дома. Илья Помазун, Илльдрен Ибрахимай и Кирилл Колесниченко приехали туда сразу после тренировки.