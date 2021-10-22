Троим свердловчанам, пострадавшим в страшной аварии с «МАЗом», выплатят шесть миллионов

Фото: Свердловский областной суд

Троим свердловчанам, которые пострадали в страшной аварии на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган в декабре 2019 года, выплатят шесть миллионов рублей. Выяснилось, что они ехали в автомобиле «УАЗ-Патриот», когда из встречного «МАЗа» на них упала платформа гусеничного крана весом более 16 тонн.

- В результате ДТП серьезно пострадали два человека, один из которых от полученных травм скончался, - уточнили в свердловском областном суде.

Позже водителя большегруза признали виновным и приговорили к полутора годам в колонии-поселении, также он не сможет управлять транспортом два года.

Пострадавший в аварии, а также супруга погибшего подали в суд на ООО «Атомспецстройтехника», чтобы взыскать компенсацию морального вреда. Они требовали выплатить по пять миллионов рублей каждому пострадавшему. Исковые требования были удовлетворены частично. В общей сложности суд удовлетворил взыскание шести миллионов рублей в пользу потерпевших.