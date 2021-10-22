Десятки домов в Чкаловском районе Екатеринбурга остались без света

Оказалось, в районе плановые работы в двух трансформаторных подстанциях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу вечером несколько домов в Чкаловском районе Екатеринбурга неожиданно остались без света. Без электроэнергии остались жилые многоэтажки, магазины. Свет отключился даже в районном суде, в этот момент там избирали меру пресечения фигуранту уголовного дела об отравлении метиловым спиртом на Урале.

- Сегодня в Чкаловском районе плановые работы в двух трансформаторных подстанциях до 20.00. Бригады завершают их, в ближайшее время включат. Других отключений в районе не зафиксировано, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Россети-Урал».

Ранее в середине сентября несколько районов Екатеринбурга, включая центр города, остались без электроэнергии. Из-за этого в городе перестали работать светофоры, свет отключился в зданиях и жилых домах. Также около часа не курсировали трамваи и троллейбусы.