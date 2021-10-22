В Роспотребнадзоре рассказали, как свердловчанам без QR-кодов вернуть билеты в театр и на концерты

Код-пропуск понадобится тем, кто собрался помещать филармонии, кинотеатров, дома и дворцы культуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как свердловчанам без QR-кода сдать уже купленные билеты в театры и на концерты. Код-пропуск понадобится тем, кто собрался помещать филармонии, кинотеатров, дома и дворцы культуры. Для начала горожанам нужно будет написать заявление о возврате и приложить к нему оригинал билета или копии электронного билета, копию электронного кассового чека.

- Заявление подается непосредственно к исполнителю услуг или уполномоченному лицу, где приобретался билет: лично, путем почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении, в электронной форме при наличии технической возможности, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

При подаче заявления нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Запрос о возврате будет рассматриваться в течение 10 дней. Его полная стоимость будет возвращена в том случае, если заявление подано за 10 дней и более до начала мероприятия.

Отказать в возврате средств могут по следующим причинам: поддельный билет, заявление подано менее чем за три дня, не соблюден способ и алгоритм подачи заявления.