В Екатеринбурге задержали мужчину, который курил в самолете

Мужчина летел из Благовещенска в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 41-летнего мужчину из аэропорта Кольцово доставили в полицию. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

- Во время полета он нарушил правила поведения на борту воздушного судна, покурив в туалетной комнате, - говорится в сообщении.

Сообщение о нарушителе поступило в полицию днем 21 октября 2021 года. Мужчина летел из Благовещенска в Екатеринбург.

После приземления самолета мужчину доставили в дежурную часть и составили на него административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и статье 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).

За курение на борту авиалайнера мужчине назначили штраф. Второй протокол будет рассмотрен сотрудниками Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по УрФО.

Ранее, в январе 2019 года, в Кольцово экстренно сел самолет, летевший рейсом Иркутск-Москва. Самолет вылетел вовремя и полет проходил в штатном режиме. Однако на полпути на борту сработали датчики противопожарной сигнализации.

Пилот принял решение посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту. Оказалось, что датчики сработали из-за того, что один из пассажиров покурил в туалете.

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