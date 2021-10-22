В Екатеринбурге на два дня изменят три автобусных маршрута

Когда ремонтные работы закончатся, транспорт будет выполнять прежние маршруты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге с 22 по 24 октября 2021 года закроют движение транспорта по улице Готвальда. На это время изменят три автобусных маршрута, сообщает мэрия.
Изменения коснутся автобусов № 57А, 60 и 082. Маршрут поменяется от улицы Черепанова до улицы Готвальда, 25.
Маршрут № 57А «Школа Созвездие – ДМБ № 9» будет объезжать участок по улицам Стрелочников, Черепанова, Бебеля, Техническая. Автобус № 60 «Пехотинцев – ТРЦ Карнавал – Синие Камни» от остановки «ТРЦ Карнавал» поедет по улицам Опалихинская, Бебеля, Черепанова, Стрелочников.
Маршрутка № 082 «КОР – Уралтехгаз» объедет закрытый участок по улицам Техническая, Бебеля, Черепанова, Стрелочников. Когда ремонтные работы закончатся, транспорт будет выполнять прежние маршруты.
Ранее мэрия сообщала, что с 22 до 24 октября 2021 года улицу Готвальда перекроет Екатеринбургская теплосетевая компания. Там будет проходить строительство тепловой сети. Объехать участок ремонта можно будет по улицам Машинистов, Черепанова и переулку Выездному.
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