Свердловские власти опубликовали указ о новых коронавирусных ограничениях

В документе власти поменяли дату, с которой на Урале вводятся QR-коды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ о введении новых коронавирусных ограничений. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
- В указ №100-УГ об особом режиме внесены следующие изменения: дата, с которой вводится требование о предъявлении QR-кода или справки из больницы о прохождении вакцинации или перенесенной болезни при посещении театров и филармоний, - говорится в сообщении.
Также изменена эта дата для концертных площадок, кинотеатров, дворцов и домов культуры, салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Новые ограничения переносятся с 8 ноября на 30 октября 2021 года.
Кроме того, документ вводит обязательную изоляцию для уральцев старше 65 лет. Они смогут оформить больничный онлайн.
Исключение составят те, кто имеет QR-код или справку из больницы о вакцинации или перенесенном COVID-19. Самоизоляция не будет распространяться на пенсионеров, которые поставили первый компонент прививки, или чье нахождение на рабочем месте необходимо для функционирования учреждения.
Помимо этого указ рекомендует общепиту, торговым центрам и организациям в сферах культуры, спорта, досуга и развлечения пускать посетителей только по QR-кодам. При этом в помещения, где проходит Всероссийская перепись населения, будут пускать без кодов.
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