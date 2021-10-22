Свердловские власти опубликовали указ о новых коронавирусных ограничениях

В документе власти поменяли дату, с которой на Урале вводятся QR-коды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ о введении новых коронавирусных ограничений. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- В указ №100-УГ об особом режиме внесены следующие изменения: дата, с которой вводится требование о предъявлении QR-кода или справки из больницы о прохождении вакцинации или перенесенной болезни при посещении театров и филармоний, - говорится в сообщении.

Также изменена эта дата для концертных площадок, кинотеатров, дворцов и домов культуры, салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Новые ограничения переносятся с 8 ноября на 30 октября 2021 года.

Кроме того, документ вводит обязательную изоляцию для уральцев старше 65 лет. Они смогут оформить больничный онлайн.

Исключение составят те, кто имеет QR-код или справку из больницы о вакцинации или перенесенном COVID-19. Самоизоляция не будет распространяться на пенсионеров, которые поставили первый компонент прививки, или чье нахождение на рабочем месте необходимо для функционирования учреждения.

Помимо этого указ рекомендует общепиту, торговым центрам и организациям в сферах культуры, спорта, досуга и развлечения пускать посетителей только по QR-кодам. При этом в помещения, где проходит Всероссийская перепись населения, будут пускать без кодов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка