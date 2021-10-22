«Между нами пожар»: волонтеры МЧС зажгли под песню Niletto «Любимка»

В мероприятии участвовали люди со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет. Фото: сообщество I Межрегионального форума «Волонтёры безопасности» в ВК

В Березовском завершился первый межрегиональный форум «Волонтеры безопасности». Он проходил с 18 по 22 октября в Екатеринбурге. На нем волонтеры МЧС проходили обучающие курсы и тренинги, на которых учились спасать людей. В мероприятии участвовали люди со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет.

В честь открытия слета организаторы пригласили танцоров, которые выступили перед ребятами в парадной форме под песню Niletto.

За пять дней спасатели участвовали в ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций. Фото: сообщество I Межрегионального форума «Волонтёры безопасности» в ВК

- Это было на открытии форума. Так как ребята со всей страны, культурный центр постарался взять исполнителей из разных регионов. И один и них стал как раз Niletto. Это вызвало бурную реакцию, им безумно понравился этот номер, - рассказала ответственная за СМИ форума Анна Черникова. - Этот номер просто был для того, чтобы поднять им настроение. Сейчас ребята огорчены. Они днем и ночью учились, отрабатывали ликвидацию, а мероприятие запомнится тем, что кому-то не понравились музыкальные предпочтения и танцоры. Танцевали ребята от организатора форума. Это просто танцоры. Но в программе были и патриотические номера, с гимном, флагами.

За пять дней спасатели участвовали в ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций. Например, для них имитировали получение различных травм, панику среди населения и другие упражнения. По словам Анны Черниковой, ребята сказали, что уже полноценно готовы спасать жизни, после таких учений.