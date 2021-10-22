В УрФУ отменили занятия в нерабочие дни

Студенты не будут учиться с 30 октября по 7 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Уралський федеральный университет отменил занятия с 30 октября по 7 ноября 2021 года, которые объявил президент России Владимир Путин по всей стране. Об этом сообщило учебное заведение в своем telegram-канале.

- Календарный учебный график изменен, студентам предложена самостоятельная работа, - говорится в сообщении.

В нерабочие дни также будут отдыхать школьники. На этот период у них запланированы осенние каникулы. В детских садах с 30 октября по 7 ноября будут работать дежурные группы.

С начала пандемии коронавируса это уже третий раз, когда в России вводят нерабочие дни с сохранением зарплаты. В период с 30 октября по 7 ноября продолжат работать непрерывно действующие организации: больницы, аптеки, СМИ, а также предприятий, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 35% жителей не собираются отдыхать в нерабочие дни. Большинство тех, кто не будет работать, собираются отправиться в путешествие. Также многие планируют проводить время с семьей, выспаться или заняться спортом.

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