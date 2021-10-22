На фестиваль Ural Music Night 2021 смогут попасть только совершеннолетние

Также вход на площадки фестиваля будет осуществляться по ристбендам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Ночи музыки ввели новые ограничения. В рамках борьбы с пандемией коронавируса попасть на площадки фестиваля смогут только те, которым уже исполнилось 18 лет.

- К сожалению, такие требования были введены Роспотребнадзором, - рассказал пресс-атташе фестиваля «Уральская ночь музыки» Григорий Колмагоров. – Это значительные ограничения по численности, потому что молодежная аудитория активно ходит на фестиваль. У нас всегда много артистов, которые интересны молодым людям.

Фестиваль Ural Music Night в этом году из-за пандемии будет осуществляться в формате Covid-free. Количество человек, которые одновременно могут находиться на одной площадке будет ограничено - не более 500.

Вход на фестиваль будет свободный, но пускать гостей будут при наличии ристбенда, браслета, который выдают вакцинированным или переболевшим COVID-19 не ранее чем 6 месяцев назад. Также во время фестиваля будут осуществляться выборочные проверки QR-кодов и паспортов.

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