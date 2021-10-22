30 лет под землей: раскрыты мобильные секреты городской подземки

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Изменения в жизни метрополитена, который в этом году празднует свое 30-летие, заметили эксперты МегаФона после анализа массива обезличенных данных BIG DATA.

Нашли связисты и особенности в поведении посетителей городской подземки. Например, если наверху горожане особенно активно звонят в понедельник, а воскресенье проводят во всемирной паутине, то в метро любимое время для общения – пятница. В этот день объем интернет-трафика обычно увеличивается на треть, а количество минут вырастает на 15%. На это, вероятно, влияет повышение интереса к развлекательному контенту в конце рабочей недели и дальнейшее планирование вечера.

Самой «говорящей» станцией по среднему объему минут оказалась конечная - Проспект Космонавтов, где дольше задерживаются и общаются горожане. Локацией-лидером по количеству мегабайт стала Машиностроителей, где наибольшее число студентов самого качающего вуза города – УрГПУ.

«В среднем за поездку один посетитель успевает поговорить в течение 2,5 минут и скачать объем трафика, сравнимый с отправкой 100 мультимедийных сообщений в WhatsApp – любимом мессенджере екатеринбуржцев. Общаться даже на максимальной глубине подземки в 43 метра помогают наши индор-базовые станции, работающие на каждой станции», – рассказывает технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

Любопытно, что шанс столкнуться в метро с гостями из других городов и стран осенью стал выше. В МегаФоне отмечают увеличение регистраций на базовых станциях метро абонентов из Москвы, Уфы, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Самары. Среди международных гостей в подземке чаще всего можно увидеть представителей Таджикистана, США, ОАЭ, Дании и Германии.

Любопытно, что мужчины больше любят метро – там их обычно на 36% больше, чем женщин. Это может говорить о желании быстрее и без пробок добраться до офиса, ведь по опросам порталов по поиску работы, мужчины обычно пунктуальнее дам.