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Общество22 октября 2021 13:41

Стало известно, где будет работать Дмитрий Лошагин после выхода из колонии

Сейчас он трудится плотником по шесть дней в неделю за 800 рублей в месяц
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Дмитрий Лошагин снова пытается выйти на свободу

Дмитрий Лошагин снова пытается выйти на свободу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный за убийство жены-модели Дмитрий Лошагин на свободе планирует быть реставратором у частного предпринимателя.

Об этом в ходе судебного заседания рассказал представитель ИК-10:

- Лошагин вину не признал, с приговором суда не согласен. Руководство колонии предлагало ему написать извинительные письма потерпевшим, но он отказался. Осужденный участие в культурно-массовых мероприятиях принимает не регулярно. В спортивной жизни отряда участие не принимает совсем. С учетом этой характеристики считаем нецелесообразным применение условно-досрочного освобождения. Он не встал на путь исправления.

За 7 лет в местах лишения свободы на счёту Лошагина 19 поощрений и одно взыскание. Дмитрий так и не признал вину в убийстве супруги.

Дмитрий Лошагин в третий раз пытается выйти на свободу раньше срока
Фото: СОЦСЕТИ

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