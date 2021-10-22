Стало известно, где будет работать Дмитрий Лошагин после выхода из колонии

Дмитрий Лошагин снова пытается выйти на свободу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный за убийство жены-модели Дмитрий Лошагин на свободе планирует быть реставратором у частного предпринимателя.

Об этом в ходе судебного заседания рассказал представитель ИК-10:

- Лошагин вину не признал, с приговором суда не согласен. Руководство колонии предлагало ему написать извинительные письма потерпевшим, но он отказался. Осужденный участие в культурно-массовых мероприятиях принимает не регулярно. В спортивной жизни отряда участие не принимает совсем. С учетом этой характеристики считаем нецелесообразным применение условно-досрочного освобождения. Он не встал на путь исправления.

За 7 лет в местах лишения свободы на счёту Лошагина 19 поощрений и одно взыскание. Дмитрий так и не признал вину в убийстве супруги.

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