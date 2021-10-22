Сильный ветер обещают в Свердловской области 23 октября

Во время сильного ветра не подходите к плохо закрепленным конструкциям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области завтра, 23 октября, синоптики обещают сильный ветер. Согласно прогнозу, порывы будут достигать 20 метров в секунду. Спасатели МЧС из-за непогоды обратились к свердловчанам с просьбой соблюдать меры безопасности.

- Если сильный ветер застал вас на улице немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, - напомнили в МЧС по Свердловской области. - Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям. Держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

При нахождении в доме или в квартире рекомендуется закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. Парковать машину желательно подальше от деревьев и рекламных щитов.