Пожарный поезд СвЖД доставил к месту тушения торфяного пожара в окрестностях Екатеринбурга более 240 кубометров воды

Фото предоставлено пресс-службой РЖД. Тушение торфяного пожара

15 и 18 октября по запросу МЧС России он выезжал на перегон Косулино – Гагарский для ликвидации возгорания в непосредственной близости от железной дороги и доставил более 240 кубометров воды.

На месте тушения природного пожара вблизи поселка Гагарский в задачи специализированного поезда СвЖД входило снабжение водой огнеборцев МЧС и проливка пластов тлеющего торфа вдоль полосы отвода железной дороги. Личный состав поезда работал более восьми часов, в том числе в темное время суток. В результате слаженных действий всех пожарных подразделений возгорание было локализовано. В случае неблагоприятного развития ситуации поезд снова готов выехать на помощь.

Общая вместимость цистерн-водохранилищ пожарного поезда – более 120 кубометров, что сопоставимо с 50 пожарными автоцистернами. Благодаря этому, пожарные расчеты МЧС существенно экономят время на поиске источников воды и ее доставке автотранспортом. При этом зачастую подъехать максимально близко к очагам возгораний возможно только по железной дороге.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Напомним, на ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения. Все они укомплектованы современными средствами пожаротушения, необходимым аварийно-спасательным оборудованием и инструментами. Основным преимуществом таких спецпоездов является возможность доставки и бесперебойной подачи к местам возгораний больших объемов воды.

Зона обслуживания одного поезда – от 100 до 600 км по железным дорогам общего пользования. Готовность состава к отправлению с места стоянки в любое время суток – несколько минут после получения приказа. Всего с начала 2021 года пожарные поезда СвЖД совершили свыше 80 выездов, в том числе более 20 – по запросам региональных оперативно-спасательных служб для оказания помощи в ликвидации очагов природных и иных пожаров.