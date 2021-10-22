В Екатеринбурге 25-летний рецидивист зарезал коллегу во время ссоры

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге вечером, 21 октября, 25-летний рецидивист, ранее судимый за убийство и кражу, зарезал 29-летнего коллегу во время ссоры. Конфликт между мужчинами произошел, когда они распивали алкоголь в подвале дома на улице Советской. Раненый мужчина скончался от полученных травм на месте.

- Подозреваемый, на некоторое время отлучавшийся из подвала, как в классическом детективном сюжете, вернулся на место убийства. Тогда-то он и был задержан стражами порядка, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу. - Как выяснили сыщики, жертва и подозреваемый работали в одной организации на должностях плотника и слесаря соответственно. Конфликт между ними, как пояснил фигурант, возник из-за денежного долга.

Фото: СК по Свердловской области

Подозреваемый дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области 25-летнему ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), - рассказали в СК по Свердловской области.

Сейчас следователи проводят допросы и осматривают изъятые с места происшествия вещественные доказательства.