В Екатеринбурге проверяют участкового после отравления людей метиловым спиртом

Свердловская полиция после отравления уральцев изъяла 12.5 тонн алкоголя Фото: В.Н.Горелых

В Екатеринбурге после массового отравления метиловым спиртом и гибели 24 человек проверяют участкового, который обслуживает рынок «Ботанический» в Чкаловском районе, где и продавали опасную жидкость. Служебную проверку проводят сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.

- Если причастность должностного лица к ненадлежащему исполнению своих служебных обязанностей найдет свое подтверждение, со стороны регионального главка МВД последуют соответствующие меры реагирования, как в отношении подозреваемого майора полиции, так и в отношении его непосредственных руководителей, - рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Участкового подозревают в халатности. Если его вина будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности. За халатность ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, накануне, 21 октября, в Екатеринбурге избрали меру пресечения троим обвиняемым по делу о массовом отравлении метиловым спиртом.

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