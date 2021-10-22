Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 октября 2021 года

В Екатеринбурге ситуация с коронавирусом остается тяжелой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 619 случаев заражения коронавирусом, из которых только 84 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Кушве, Верхотурье, Качканаре, Махнево, Нижней Салде, Нижнем Тагиле, Камышлове, Карпинске, Полевском.

Общее число заразившихся коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 151 334 человека, из которых 137 789 – справились с вирусом. За сутки из ковидариев выписали 412 человек.

По данным на 22 октября 2021 года состояние 1 020 пациентов остается тяжелым, 586 из них размещены в палатах реанимации, 477 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 33 случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 193 человека.

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