Треть жителей Екатеринбурга планируют продолжать работать с 30 октября по 7 ноября

Только 5% опрошенных считают, что нерабочие дни помогут справиться с пандемией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 35% жителей не собираются отдыхать в нерабочие дни, которые объявил президент России Владимир Путин по всей стране. Это говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- 59% екатеринбуржцев поддерживают решение о введении дополнительных нерабочих дней, 31% высказались против такой меры, - говорится в сообщении.

При этом 66% довольных введением таких дней рассматривают их как возможность дополнительного отдыха. 11% считают, что это хорошее время для того, чтобы заняться здоровьем. Только 5% считают, что нерабочие дни помогут справиться с пандемией.

Большинство опрошенных с 30 октября по 7 ноября 2021 года собираются отправиться в путешествие. Также многие планируют проводить время с семьей, выспаться или заняться спортом.

В основу исследования лег онлайн-опрос, который проводился с 19 по 21 октября 2021 года. В нем приняли участие 1 526 россиян.

С начала пандемии коронавируса это уже третий раз, когда в России объявляют нерабочие дни с сохранением зарплаты. В период с 30 октября по 7 ноября продолжат работать непрерывно действующие организации: больницы, аптеки, СМИ, а также предприятий, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

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