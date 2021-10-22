Коммунальщики устраняют последствия снегопада в Екатеринбурге

Коммунальщики убирают и вывозят снег на специальные полигоны
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге коммунальщики устраняют последствия снегопада, который 22 октября накрыл город. Об этом сообщает мэрия.
- Сегодня, 22 октября, на дневную уборку города выйдут 348 рабочих и 174 единицы техники, - говорится в сообщении.
В том числе будут задействованы 46 самосвалов, 32 комбинированные дорожные машины, 31 трактор и 18 фронтальных погрузчиков. Коммунальщики убирают и вывозят снег на специальные полигоны. Также они расчищают остановки транспорта и пешеходные переходы. Ночью с 21 на 22 октября в Екатеринбурге убирали снег 86 рабочих и 140 единиц спецтехники.
Снегопад накрыл Екатеринбург поздним вечером 21 октября. Из-за погоды осложнилась ситуация на дорогах. Утром в ДТП на Серовском тракте попал пассажирский заказной автобус. Он съехал с трассы и перевернулся. В аварии один человек погиб, еще восемь пострадали.
После этого инцидента исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков дал поручение региональному Минтрансу заняться расчисткой трасс от снега. А Минздраву поручено оказать медицинскую помощь всем пострадавшим в ДТП с автобусом.
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