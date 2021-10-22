В Свердловской области у жителей изъяли больше тысячи единиц оружия

С начала 2021 года свердловчане сдали добровольно 15 единиц оружия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области с начала 2021 года у жителей изъяли 1 157 единиц оружия. Об этом сообщает Управление Росгвардии по региону.
- По итогам проверок аннулировано 185 лицензий на право хранения и ношения оружия у граждан, - говорится в сообщении.
За первые девять месяцев сотрудники провели 25 805 проверок владельцев оружия. При этом было выявлено 2 212 нарушений правил оборота оружия. По каждому факту был составлен административный протокол.
Кроме того, с начала 2021 года свердловчане сдали добровольно 15 единиц оружия. За это предусмотрены выплаты от одной до четырех с половиной тысяч рублей. В 2021 году уральцам выплатили 23 623 рубля.
На территории региона продолжаются мероприятия по изъятию незаконно хранящегося огнестрельного, газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В сентябре 2021 года Росгвардия начала проверять владельцев гражданского оружия, которые живут в 500 метрах от избирательных участков. В том числе сотрудники проверяли комнаты хранения оружия в частных охранных, спортивных образовательных организациях. Также силовики проверили организации, которые торгуют оружием и боеприпасами. Росгвардия изучала защищенность объектов.
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