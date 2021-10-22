В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, который убил своего собутыльника и закопал его на кладбище

Мужчину приговорили к девяти годам и шести месяцам в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Нижнего Тагила, 45-летнего Альберта Михеева, приговорили к девяти годам и шести месяцам в колонии строгого режима за убийство своего собутыльника. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Ночью с 12 на 13 октября 2020 года Михеев познакомился в магазине, где покупал алкоголь с потерпевшим. Они пошли домой к осужденному распивать спиртное.

- Во время застолья, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерпевший стал выражаться грубой бранью в адрес хозяина квартиры, - говорится в сообщении прокуратуры.

Михеев взял нож и два раза ударил им собутыльника в шею и в живот. У потерпевшего были повреждены внутренние органы. Он упал на пол и не мог встать. Осужденный вытер кровь с пола и ушел спать.

Утром 13 октября 2020 года потерпевший был еще жив. Михеев перетащил его в ванну и там задушил. Днем осужденный пришел домой к своему другу и попросил его помочь избавиться от тела. Знакомый отказался.

Михеев вернулся домой, упаковал тело в мешок для трупов, который него был, так как он работал в ритуальном агентстве. Спустя несколько дней осужденный вывез труп и закопал его на кладбище.

Осужденный признал свою вину частично. Он заявил, что не хотел убивать потерпевшего и не душил его. Однако в суде его вина была доказана. Михееву назначили приговор с учетом смягчающего обстоятельства в виде поведения потерпевшего, которое стало причиной для конфликта.

Суд признал Михеева виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Приговор еще не вступил в силу.

Ранее прокуратура сообщала, что Михеев и потерпевший пили алкоголь в квартире на улице Юности в Нижнем Тагиле. Осужденный задушил собутыльника куском материи. Труп был закопан на кладбище в поселке Отрадный.

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