Школьные каникулы в Югре начнутся раньше срока

Каникулы в ряде населенных пунктах Югры будут длиннее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за сложной эпидемиологической обстановки осенние каникулы в тринадцати муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа начнутся раньше срока и пройдут с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом информирует информационный портал ugra-news.ru.

Осенние каникулы начнутся раньше в Нефтеюганске, Лангепасе, Урае, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске, Нягани, Покачах, а также в Белоярском, Кондинском, Березовском, Ханты-Мансийском и Советском районах.

Ситуация с коронавирусом в Югре далека от стабильной. 21 октября в автономно округе зарегистрировано 234 случая заражения COVID-19. Это максимальное число заражений за сутки с июля прошлого года.