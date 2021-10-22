Темпы вакцинации в Свердловской области выросли в 5 раз

Еще две недели назад за день вакцинировались только 1500 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация в Свердловской области, в связи с ужесточением мер против распространения коронавируса, выросла в 4-5 раз. Об этом 22 октября 2021 рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- За 21 октября 2021 было вакцинировано 16 тысяч человек. Из них 1500 тысячи привились в торговых центрах, остальные в лечебных учреждениях, - отметил чиновник.

Павел Креков также объяснил, что в случае ввода в торговых центрах «Зон свободных от ковида», пункты вакцинации будут работать. Доступ к ним будет обеспечен.

- Две недели назад за один день первым компонентом мы вакцинировали 1500 человек. Все болеют, да. Но вакцинированные болеют кратно меньше. Они не умирают. Смерть вакцинированного - это исключение из правил. Вакцинированные, как правило, не загружают больницы, а лечатся амбулаторно, - рассказывал Павел Креков в эфире радио "Комсомольская правда".