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Происшествия22 октября 2021 10:08

Площадь тления торфяников в Екатеринбурге сократилась до 1,9 гектара

За сутки она снизилась на гектар
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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На месте торфяного пожара работают больше 415 человек

На месте торфяного пожара работают больше 415 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь тления торфяников в Екатеринбурге сократилась до 1,9 гектара. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На юге Екатеринбурга продолжают действовать два очага, - говорится в сообщении.

На месте торфяного пожара работают больше 415 человек и 130 единиц спецтехники. Спасатели занимаются обводнением очагов с использованием комплекса «Шквал», который может подавать до 350 литров воды в секунду.

К месту пожара круглосуточно подается вода из близлежащих водоемов. МЧС утверждает, что дым от торфяников больше не мешает екатеринбуржцам.

К спасателям пришли горожане и представители Общероссийского народного фронта. Они поблагодарили пожарных, передали им воду и печенье.

По данным на 21 октября, площадь тления торфяника составляла 2,9 гектара. Продолжали действовать один крупный и два незначительных очага.