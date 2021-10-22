В Свердловской области не планируют увеличивать количество ПЦР-тестирования населения

В оперативном штабе жителей региона призывают прививаться от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Одним из ключевых вопросов, который в связи с этим рассматривали в оперативном штабе было - будет ли дополнительно проводиться ПЦР-тестирование в регионе.

- Средства предусмотрены. У нас много оборудования. Но количество ПЦР-тестирования в отдельные сутки у нас достигает примерно 23 тысяч анализов. В этих условиях дополнительно стимулировать ПЦР-тестирование мы не видим необходимости, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

Добавим, что в Свердловской области также введен ряд ограничений, которые должны помочь в борьбе с коронавирусом. Например, для непривитых от COVID-19 жителей региона старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания, вводится обязательная самоизоляция.

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