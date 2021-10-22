Свердловские власти дали поручение региональному Минздраву и Минтрансу после ДТП с автобусом

Ведомство должно будет непрерывно следить за качеством снегоуборочных работ и мобилизовать для этого спецтехнику. Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Свердловской области

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков дал поручение региональному Минздраву и Минтрансу после смертельного ДТП с автобусом на Серовском тракте. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Министерству транспорта поручено принять исчерпывающие меры по своевременной расчистке трасс, - говорится в сообщении.

Ведомство должно будет непрерывно следить за качеством снегоуборочных работ и мобилизовать для этого спецтехнику. Также Шмыков поручил Минздраву оказать медицинскую помочь всем пострадавшим в ДТП с автобусом.

На участке, где произошла авария, дорогу уже обработали противогололедной смесью. По последним данным с 50 метеопостов, на областных дорогах гололед устранен.

Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Свердловской области

В ходе расследования выяснилось, что покрышки микроавтобуса, который попал в ДТП, были сильно изношены. На них не было рисунка протектора. Шмыков поручил всем уральским автотранспортным предприятиям не выпускать в рейсы транспорт с летней резиной.

В ночь с 21 на 22 октября в Свердловской области снег убирали 206 единиц техники. Были задействованы 154 комбинированные дорожные машины, 16 автомобилей с отвалом и 22 автогрейдера.

Сообщение об аварии с пассажирским заказным микроавтобусом поступило ГИБДД около 06:00. Автобус съехал с трассы и перевернулся. Одного пассажира от сильного удара выбросило из салона. Он погиб. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка