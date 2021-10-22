Свердловские власти дали поручение региональному Минздраву и Минтрансу после ДТП с автобусом

Ведомство должно будет непрерывно следить за качеством снегоуборочных работ и мобилизовать для этого спецтехнику. Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Свердловской области
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков дал поручение региональному Минздраву и Минтрансу после смертельного ДТП с автобусом на Серовском тракте. Об этом сообщает департамент информационной политики.
- Министерству транспорта поручено принять исчерпывающие меры по своевременной расчистке трасс, - говорится в сообщении.
Ведомство должно будет непрерывно следить за качеством снегоуборочных работ и мобилизовать для этого спецтехнику. Также Шмыков поручил Минздраву оказать медицинскую помочь всем пострадавшим в ДТП с автобусом.
На участке, где произошла авария, дорогу уже обработали противогололедной смесью. По последним данным с 50 метеопостов, на областных дорогах гололед устранен.
Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Свердловской области
В ходе расследования выяснилось, что покрышки микроавтобуса, который попал в ДТП, были сильно изношены. На них не было рисунка протектора. Шмыков поручил всем уральским автотранспортным предприятиям не выпускать в рейсы транспорт с летней резиной.
В ночь с 21 на 22 октября в Свердловской области снег убирали 206 единиц техники. Были задействованы 154 комбинированные дорожные машины, 16 автомобилей с отвалом и 22 автогрейдера.
Сообщение об аварии с пассажирским заказным микроавтобусом поступило ГИБДД около 06:00. Автобус съехал с трассы и перевернулся. Одного пассажира от сильного удара выбросило из салона. Он погиб. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.
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