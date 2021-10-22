Половина обращений в свердловский Роспотребнадзор с начала года связаны с нарушением прав потребителей

Чаще всего свердловчане обращались в ведомство с жалобами в сфере розничной торговли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Половина обращений, которые поступили в Роспотребнадзор по Свердловской области с начала 2021 года, связаны с нарушением прав потребителей. Об этом сообщает само ведомство.

- Поступило 16 158 обращений заявителей, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 19%, - говорится в сообщении.

При этом 7 597 обращений (47%) из них касались нарушения прав потребителей. Это меньше показателей 2020 года на 33%.

Чаще всего свердловчане обращались в ведомство с жалобами в сферах розничной торговли (31%), оказания медицинских услуг (17%) и услуг ЖКХ (15%). Еще 7% обращений связаны с деятельностью на финансовом рынке и столько же касаются транспортных услуг.

В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия поступило 6 750 обращений. Это составляет 42% от всех обращений. При этом показатель сократился на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Большая часть жалоб на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия связаны с шумом от объектов торговли, инженерных систем и коммуникаций, а также с санитарным состоянием мест проживания. Кроме того в ведомство поступали обращения по эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений и оборудования.

Помимо этого, были жалобы на продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, контактирующие с ними материалы и технологии их проивзодства. Свердловчане с начала года жаловались на почву, содержание территорий городских и сельских поселений и промышленных площадок.

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