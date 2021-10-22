На Урале начали доследственную проверку после смертельного ДТП с автобусом

Заказной автобус ехал в Екатеринбург Фото: В.Н. Горелых

Прокуратура Кушвы проконтролирует доследственную проверку, начатую после смертельного ДТП с автобусом на 213 километре трассы «Серов - Екатеринбург». Водитель «Iveco» съехал с дороги в кювет. В аварии один человек погиб и восемь пострадали.

Известно, что автобус, попавший в аварию, используется индивидуальным предпринимателем для перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. На машине находилась табличка с указанием маршрута «Карпинск-Екатеринбург (Краснотурьинск - Серов)».

- Прокуратура даст оценку исполнению федерального законодательства о безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. - В том числе выяснит, как давно автобус эксплуатируется индивидуальным предпринимателем, проходил ли все положенные ремонтные работы, обеспечивающие допуск транспортного средства к эксплуатации, согласован ли был маршрут движения.

По предварительным данным автобус ехал из Карпинска. Напомним, ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что водитель автобуса провел за рулем два часа. В момент ДТП дорога была мокрая, но не скользкая. Сотрудники ДПС рассматривают разные версии случившегося.