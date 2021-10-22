В Екатеринбурге водитель Toyota не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел на встречку

Водитель вылетел на встречку, потеряв управление на мокрой дороге Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром, 22 октября, водитель Toyota RAV4 не справился с управлением на мокрой из-за снегопада дороге и вылетел на встречную полосу прямо в двигающийся на встречу Geely. ДТП произошло в Кировском районе в районе перекрестка Советская-Шефченко.

- В столкновении двух транспортных средств пострадала пассажирка Geely, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и голени госпитализировали в больницу.

В ГИБДД отметили, что оба автомобиля были на летней резине. Видео аварии опубликовали в группе ВКонтакте ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online).

Напомним, что госавтоинспекторы призвали водителей уже начать готовиться к зиме и, в том числе, поменять шины. Также в ГИБДД напомнили водителям, что в условиях такой погоды, которая стоит сейчас, необходимо быть внимательными на дорогах и воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.

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