Лошагин убил жену в 2013 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга решит вопрос о досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина. Два месяца назад там уже удовлетворяли требование фотографа убийцы об УДО, но прокуратура подала апелляцию. А Свердловский областной суд направил материалы дела на пересмотр.

В разговоре с «КП»-Екатеринбург адвокат Сергей Лашин не исключил, что результат рассмотрения будет оглашен в этот же день. Ранее представитель Лошагина неоднократно называл причины, по которым тот заслуживает выйти на свободу досрочно. Почти за семь лет в местах лишения свободы на счету Дмитрия 18 поощрений и одно устное взыскание (не поздоровался с начальником колонии – прим.ред.).

Напомним, что в 2015 году Лошагина приговорили к 9 годам и 8 месяцам заключения. Его признали виновным в убийстве жены-модели Юлии Прокопьевой. Изуродованное красавицы было найдено в лесу под Первоуральском.

В начале 2021 года областной суд отменил решение о замене неотбытого срока на ограничение свободы.