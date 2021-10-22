В ГИБДД Екатеринбурга из-за снега призвали водителей быть внимательнее на дорогах

В ГИБДД рекомендуют автовладельцам уже сейчас начать подготовку к зимнему сезону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 22 октября, выпал снег. Из-за резкого изменения погоды в ГИБДД вновь обратились к водителям и призвали быть их внимательными на дорогах и воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.

- Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами, - напоминают госавтоинспекторы. - В обязательном порядке нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары. При проезде пешеходных переходов заранее снижать скорость.

В ГИБДД рекомендуют автовладельцам уже сейчас начать подготовку к зимнему сезону - обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора. Также водителям пора задуматься о смене летней резины на зимнюю.

Утром, 22 октября, в Екатеринбурге уже произошла авария, водители которой были на летней резине. В ней пострадала пассажирка одного из автомобилей.

Обратились госавтоинспекторы и к пешеходам, которым в условиях непогоды стоит использовать световозвращающие элементы.

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