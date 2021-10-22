На Таймс-сквер появился огромный билборд с Клавой Кокой

Певца призналась, что билборд на Таймс-сквер был ее мечтой Фото: instagram.com/klavacoca

На Таймс-сквер появился огромный билборд с певицей из Екатеринбурга Клавой Кокой. Об этом она рассказала своим фанатам на своей странице в Instagram.

- Мечта сбылась!!! Я в Нью-Йорке. На главной улице мира Times Square. Ааааа, ущипните меня! - делится эмоциями певица. - Помню, как в 2018 впервые прилетела в NY и помню как залипала на эти светящиеся небоскребы... А сейчас там мое лицо во все здание.

Билборд с Клавой Кокой на площади в центральной части Манхэттена появился, так как певица стала лицом программы по поддержке женщин-артисток в музыкальной индустрии Equal, которую запустил аудиостриминговый сервис Spotify.

Фото: instagram.com/klavacoca

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