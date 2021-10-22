В Екатеринбурге решили снести пять домов на улице Энергостроителей

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И.о. заместителя главы Екатеринбурга Игорь Сутягин подписал постановление, согласно которому пять домов на улице Энергостроителей признали аварийными и должны снести. Это дома под номерами 4, 4а, 6а, 8а и 10.
- Изъять для муниципальных нужд образуемый в соответствии со схемой земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления и жилые помещения в многоквартирных домах, - указано в документе.
Перед сносом жителей расселят. На месте домов появятся новые здания, которые построит компания «Брусника».
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