В Первоуральске волонтеры разыскивают 70-летнего мужчину

Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи Фото: Лиза Алерт
В Первоуральске волонтеры разыскивают 70-летнего Фокина Владимира Николаевича. Мужчина вышел из дома 21 октября и пропал. По словам волонтером, он нуждается в медицинской помощи.
Приметы:
Рост: 175 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: голубые
Волосы: седые
Был одет: черная кожаная куртка, черные штаны, черные резиновые сапоги.
Если вы знаете, где может находиться Владимир Николаевич, сообщите инфоргам поискового отряда Екатерине: 89530530483, Любе: 89827441245 или по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: Лиза Алерт