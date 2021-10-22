Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 5:22

В Первоуральске волонтеры разыскивают 70-летнего мужчину

Владимир Фокин ушел из дома 21 октября и пропал
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи Фото: Лиза Алерт

Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи Фото: Лиза Алерт

В Первоуральске волонтеры разыскивают 70-летнего Фокина Владимира Николаевича. Мужчина вышел из дома 21 октября и пропал. По словам волонтером, он нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: голубые

Волосы: седые

Был одет: черная кожаная куртка, черные штаны, черные резиновые сапоги.

Если вы знаете, где может находиться Владимир Николаевич, сообщите инфоргам поискового отряда Екатерине: 89530530483, Любе: 89827441245 или по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт