Политик предложил сделать европейский городок в районе Верх-Исетского завода

Фото: Маргарита Разумова

Политический деятель выступил с инициативой создания торгового города на береговой линии Исети. Об этом он рассказал и представил свои концепции проекта на «Совете неравнодушных граждан». Антон Баков отметил, что каньоны около Бебелевского моста могли бы превратиться в многоярусную набережную. Выстроенную на манер европейских городов с цветными, компактными домиками.

- Очевидно, что крупных застройщиков это не заинтересует. Южный берег реки сейчас находится на балансе свердловской железной дороги. Раньше там проходили ж/д пути. Сейчас, насколько я помню, их нет, - представил проект Баков.

Эксперты сошлись на том, что эти постройки не подойдут для проживания. Они больше ориентированы на туристов и здесь могли бы расположиться сувенирные лавки. Проект «Верх–Исетской» слободы стал бы местом сотворчества городских художников.

- Мы не Венеция, правда. Конечно, понятно, что как объекты собственности — это не очень интересно. Очевидно, что это должны быть какие-то пространства, где могли быть бы магазины, бары, рестораны. Хотя, я бы пожелал, чтобы туда можно было зайти с детьми, - отметил Антон Баков.

Мэр города Алексей Орлов сказал, что эти идеи войдут в дорожную карту подготовки к предстоящему 300-летию.