После массового отравления метиловым спиртом в нескольких городах Урала изъяли 12.5 тонн алкоголя

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В нескольких городах Свердловской области полицейские изъяли 12.5 тонн контрафактного алкоголя после массового отравления суррогатом. По последним данным, от употребления «паленки» скончались 24 человека. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также поиск пострадавших.

- На рынке «Ботанический» задержали двоих подозреваемых. Там же обнаружили и изъяли большое количество десятилитровых канистр из-под суррогата. Часть емкостей имела наклейки «Вита-Септ», на других была надпись «Этиловый спирт», - уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, нелегальную продукцию изъяли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и в ряде других муниципалитетов. Кстати, один из задержанных уже имел проблемы с законом из-за реализации сомнительного качества алкоголя и незаконного предпринимательства.

Сейчас в регионе идет проверка рынков и различных торговых точек, юридических и физических лиц, осуществляющие хранение или реализацию спиртосодержащей продукции.