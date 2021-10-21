В Свердловской области за минувшую неделю подорожали овощи

Средняя цена томатов составляет 165 рублей за килограмм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшую неделю выросли цены на овощи. По сообщениям Свердловскстата, наиболее ощутимые изменения в стоимости коснулись огурцов, картофеля и помидоров.

- Средняя цена томатов составляет 165 рублей за килограмм, то есть они подорожали на 20%, сколько же огурцов можно купить за 107 рублей, цена поднялась на 12%, картофель в среднем стоит по 38 рублей, - говорится на официальном сайте Свердловскстата.

Ранее стало известно, что в Свердловской области за неделю почти на 2% подорожал сахар. Теперь за килограмм в среднем придется отдать 52 рубля 19 копеек. Исходя из статистики, опубликованной на сайте Свердловскстата, выросла цена и на лук на 3,31%. В среднем килограмм лука будет стоить 34 рубля 63 копейки.