В поселке Исток под Екатеринбургом появится детский сад на 250 мест

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В поселке Исток, который входит в состав Екатеринбурга появится новый детский сад на 250 мест. Мэр уральской столицы Алексей Орлов уже распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории Южного микрорайона.

- Также предполагается, что земельные участки будут использованы для размещения индивидуального малоэтажного жилья, а возведение социального объекта станет первым шагом к созданию комплексной образовательной инфраструктуры планировочного района, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации напомнили, что вопрос развития социальной сферы – строительство школ и детских садов – находится на особом контроле городских властей. А строительство этих объектов ведется системно, в соответствии с «тепловой картой», которая отражает потребность разных районов города в образовательных учреждениях.