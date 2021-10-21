Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Асбесте полицейские помогли найти пропавшую 69-летнюю женщину. В дежурную часть обратилась дочь пенсионерки и рассказала, что ее мама ушла из дома погулять и не вернулась, при этом она взяла с собой мобильный телефон, но не могла определить, где находится.

Чтобы выйти на след пропавшей, полицейские постоянно были с ней на связи, успокаивали, пытаясь установить ее местоположение.

пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Стражи порядка использовали сигнально-громкоговорящие устройства. Спустя несколько часов поисков пожилую женщину удалось найти. Оказалось, она шла по теплотрассе, упала, ударилась и не смогла встать, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, сотрудники полиции на руках вынесли обессилевшую бабушку к служебной машине и доставили ее в приемное отделение городской больницы, однако все обошлось, и госпитализация ей не понадобилась.

- Выражаю огромную благодарность всем, кто помог в поисках мамы, В результате оперативности, профессионализма, отзывчивости и сопереживания сотрудников полиции города Асбеста наша мама жива и здорова, - написала дочь найденной бабушки.