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Здоровье21 октября 2021 17:09

Уральский иммунолог предупредил о риске частой ревакцинации от коронавируса

Валерий Черешнев рассказал, к чему это приводит
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Вакцинироваться повторно нужно не ранее, чем через полгода, говорит Черешнев

Вакцинироваться повторно нужно не ранее, чем через полгода, говорит Черешнев

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уральский иммунолог и академик УрО РАН Валерий Черешнев во время пресс-конференции рассказал о риске частой ревакцинации от коронавируса, которая может вызвать «иммунологический паралич».

В связи с этим академик посоветовал гражданам делать повторную прививку от COVID-19 не ранее, чем через полгода, так как более частная вакцинация быстро истощит иммунную систему.

При этом, сама вакцинация, по мнение иммунолога, это единственный способ справиться с пандемией. Однако в мире, по словам Валерия Черешнева, действует сильное антипрививочное лобби, которого нет только в двух странах – Японии и Китае, где ситуация в COVID-19 намного лучше, чем в других странах.

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