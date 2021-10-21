Уральский иммунолог предупредил о риске частой ревакцинации от коронавируса

Вакцинироваться повторно нужно не ранее, чем через полгода, говорит Черешнев Фото: Олег ЗОЛОТО

Уральский иммунолог и академик УрО РАН Валерий Черешнев во время пресс-конференции рассказал о риске частой ревакцинации от коронавируса, которая может вызвать «иммунологический паралич».

В связи с этим академик посоветовал гражданам делать повторную прививку от COVID-19 не ранее, чем через полгода, так как более частная вакцинация быстро истощит иммунную систему.

При этом, сама вакцинация, по мнение иммунолога, это единственный способ справиться с пандемией. Однако в мире, по словам Валерия Черешнева, действует сильное антипрививочное лобби, которого нет только в двух странах – Японии и Китае, где ситуация в COVID-19 намного лучше, чем в других странах.

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