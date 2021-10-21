В Невьянске экс-заместитель начальника колонии получил срок за получение взяток

Экс-заместителя начальника исправительной колонии № 46 осудили за посредничество во взяточничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске экс-заместителя начальника исправительной колонии № 46 осудили за посредничество во взяточничестве. Следователи выяснили, что с сентября 2019 по февраль 2021 года он, используя свое положение, выступил посредником при получении своим непосредственным руководителем денег от осужденных за общее покровительство.

- Исполняющий обязанности начальника колонии, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, с целью незаконного личного обогащения предложил заместителю начальника колонии быть посредником во взятках, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всего же сообщники успели получить 750 тысяч рублей. По решению суда заместитель начальника колонии получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно и испытательного срока на два года, а также штраф в размере миллиона рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.