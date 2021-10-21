В Екатеринбурге эвакуировали еще одну школу из-за сообщения о минировании

В школе оставались только два вторых класса. Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

В Екатеринбурге эвакуировали всех учеников и педагогов из гимназии №37 на улице Первомайская, 59. Причиной стало сообщение о готовящемся теракте. Об этом «КП Екатеринбург» сообщил источник.

- Позвонили, голос сказал: «Готовьтесь к нападению». Все перепугались, - рассказал собеседник.

В департаменте образования подтвердили, что в 17:20 поступил звонок с угрозами о нападении на школу. Руководство приняло решение, не выводить детей из здания до прибытия полиции.

- Когда прибыл наряд, было принято решение об эвакуации людей из здания. Всего было эвакуировано 47 обучающихся и 15 взрослых, - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать инцидент позже. Сейчас идут проверочные мероприятия.

Сегодня, 21 октября, уже поступало сообщение о якобы готовящемся теракте в школе №36 Кировском районе. Неизвестный мужчина по телефону потребовал заплатить ему 200 тысяч рублей. В противном случае он пообещал взорвать учебное заведение.

Из школы №36 эвакуировали 316 детей и 22 сотрудника. Силовые структуры проверили территорию и все помещения школы.