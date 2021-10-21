На территории новой школы будет открытый стадион, спортивная площадка и четыре спортзала. Фото: страница в Instagram Алексея Орлова

В Екатеринбурге новая школа в районе Академический готова на 87%. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр Алексей Орлов.

- Здесь будет современная столовая, способная одновременно накормить 550 ребят, и уникальная спортивная инфраструктура, - написал он.

Также на территории новой школы будет открытый стадион, спортивная площадка и четыре спортзала. Площадь одного из залов будет достигать тысячи квадратных метров. В нем можно будет одновременно провести три волейбольных матча. При этом спортивные объекты будут доступны все жителям района.

Благодаря новой школе в Екатеринбурге появится площадка, где можно будет проводить спортивные праздники и любительские соревнования. Также в учебном заведении разместят специализированные помещения для секций и кружков. Они будут доступны всем детям района.

Кроме того, в Академическом идет строительство детского сада на 250 мест. Он уже готов на 80%. Дошкольное учреждение планируют сдать уже в декабре, что на полгода раньше изначального срока.

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